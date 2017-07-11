Плишкова станет шестой теннисисткой, возглавившей рейтинг WТА без побед на ТБШ

После поражения румынки Симоны Халеп от британки Йоханны Конты в четвертьфинале Уимблдона стало известно, что в понедельник, 17 июля, первой ракеткой мира станет чешка Каролина Плишкова. 25-летняя уроженка Лоуни станет шестой теннисисткой в истории Открытой эры, с 1968 года, которая возглавит рейтинг WТА, не имея в активе побед на турнирах серии «Большого шлема».

Француженка Амели Моресмо и бельгийка Ким Клейстерс завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» уже после того, как оказались впервые на вершине, россиянка Динара Сафина завершила карьеру, так и не выиграв соревнования «Большого шлема», а датчанка Каролина Возняцки и сербка Елена Янкович продолжают выступать.