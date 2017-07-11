Мугуруса: в таких матчах необходимо освободить разум

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой со счётом 6:3, 6:4 в четвертьфинале Уимблдона.

«Для победы на турнире серии „Большого шлема“ многие моменты должны сойтись воедино. Я чувствую себя хорошо, играю агрессивно и почти не делаю ошибок, которые мешали мне ранее. Я была очень счастлива, когда выиграла „Ролан Гаррос“. Думаю, сейчас я на верном пути.

В таких матчах необходимо освободить разум и не думать о том, что ты играешь в четвертьфинале Уимблдона. Раньше я была более эмоциональной, а сейчас лучше справляюсь с эмоциями", — приводит слова Мугурусы официальный сайт турнира.