Кар. Плишкова: звание первой ракетки мира — огромная ответственность

Чешка Каролина Плишкова, которая в понедельник, 17 июля, станет первой ракеткой мира, поделилась впечатлениями от нового достижения в карьере.

«Я определённо запомню этот день! Хотя я сегодня и не выиграла матч, но стала первой ракеткой мира. Это действительно много значит для меня. Пока я не осознала, чего добилась. Я упорно работала ради этого, как и люди вокруг меня. Спасибо всем, кто верил в меня. Спасибо и тем, кто сомневался.

Звание первой ракетки мира — это и огромная ответственность. Это большая честь, и я могу пообещать, что буду делать всё, чтобы не разочаровать никого в этой роли. Надеюсь, у меня получится. Ещё раз хочу поблагодарить свою семью, команду и близких людей. Без вас я бы не достигла этого", — написала Плишкова на своей странице в сети «Инстаграм».