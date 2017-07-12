Кузнецова: сегодня не получилось, но жизнь продолжается

Россиянка Светлана Кузнецова, уступившая в четвертьфинале Уимблдона испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 3:6, 4:6, призналась, что с позитивом смотрит в будущее.

«Сегодня не получилось, но жизнь продолжается и мы двигаемся дальше, любовь к игре всё та же», — написала Кузнецова на своей странице в сети «Инстаграм».

За выход в финал Гарбинье поспорит со словачкой Магдаленой Рыбариковой, одолевшей американку Коко Вандевеге со счётом 6:3, 6:3. Полуфинальные поединки в женском одиночном разряде пройдут в четверг, 13 июля.