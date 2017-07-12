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Сюжет о топ-5 любимчиков публики на Уимблдоне

12 июля 2017, среда. 01:01. Теннис

Eurosport представил репортаж о пяти любимчиках публики на Уимблдоне. Авторы сюжета на пятое место в этом рейтинге определили британца Маркуса Уиллиса, четвёртым стал испанец Рафаэль Надаль, а замкнула тройку лидеров россиянка Мария Шарапова.

Вторым по популярности среди болельщиков третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема» был назван местный теннисист Энди Маррей, а возглавил рейтинг любимчиков публики россиянин Марат Сафин.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Кроме того, в рубрике Eurosport «тренер по теннису» рассказывает об игре Рафаэля Надаля.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Источник: Eurosport.ru Сообщить об ошибке
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Новости. Теннис
12 июля 2017, среда
01:01 Сюжет о топ-5 любимчиков публики на Уимблдоне
00:53 Кузнецова: сегодня не получилось, но жизнь продолжается
00:27 Кар. Плишкова: звание первой ракетки мира — огромная ответственность
11 июля 2017, вторник
23:54 Мугуруса: в таких матчах необходимо освободить разум
22:18 Плишкова станет шестой теннисисткой, возглавившей рейтинг WТА без побед на ТБШ
22:10 Рыбарикова: никогда бы не поверила, что могу дойти до полуфинала Уимблдона
22:07 Рыбарикова стала последней полуфиналисткой Уимблдона, победив Вандевеге
21:19 Чешка Каролина Плишкова 17 июля станет первой ракеткой мира
21:08 Конта одолела Халеп и вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с В. Уильямс
20:31 Кузнецова: для тенниса интересы телевидения важнее интересов самих игроков
20:25 Матч Рыбарикова — Вандевеге перенесён на центральный корт, остальные — отменены
19:48 Джокович: проблемы с плечом иногда возникают, но я всё ещё могу играть
19:29 Кузнецова: если Мугуруса продолжит играть так, то может выиграть Уимблдон
19:18 Скатов не вышел в третий круг юниорского Уимблдона
18:04 В. Уильямс победила Остапенко и вышла в полуфинал Уимблдона
18:00 Аншба проиграла во втором круге юниорского Уимблдона
17:12 Азаренко: в детстве ребята звали меня мухой
17:05 Кузнецова в двух сетах проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона
17:00 Джокович: на центральной арене Уимблдона посреди корта есть дыра
16:52 Лансере вышла во второй круг юниорского Уимблдона, Пайгина снялась
16:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Халеп на Уимблдоне
16:28 Джокович победил Маннарино и сыграет с Бердыхом в четвертьфинале Уимблдона
15:25 Надаль ударился головой перед матчем с Мюллером на Уимблдоне
14:31 Возняцки: когда у меня появлялись шансы на приёме, Вандевеге здорово подавала
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Остапенко на Уимблдоне
13:44 В. Уильямс: я видела не так много матчей Остапенко
13:08 Рыбарикова: матч с Мартич получился очень интенсивным
12:54 Вандевеге: думаю, ключевым стало то, что я делала акцент на свои сильные стороны
12:44 Конта: я сделала ещё один шаг к тому, чтобы провести на Уимблдоне две недели
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Кузнецова на Уимблдоне
11:55 Мугуруса: мне не нравится ждать 20 ударов, я действую активно
11:48 Остапенко: чувствую, что с каждым матчем я играю всё лучше
11:32 Азаренко: я принимала слишком много неправильных решений в матче с Халеп
11:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Маннарино — Джокович на Уимблдоне
10:51 Надаль: хотел бы извиниться перед зрителями, которые болели за меня
10:40 Бердых: чувствую, что по ходу всего матча с Тимом я контролировал ситуацию
10:23 Куэрри: иногда забавно играть с соперником, которого поддерживают все зрители
10:09 Пэр: конечно, я не очень доволен игрой, но в целом провёл хороший турнир
10:08 Маррей: в матче с Куэрри нельзя себе позволить плохо играть на своей подаче
09:22 Димитров: я разочарован собой из-за того, что не смог сыграть лучше
09:19 Раонич: я всё ещё пытаюсь найти свой ритм, который был в прошлом году
09:13 Федерер в 50-й раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
09:12 Мюллер: последняя травма — это, пожалуй, лучшее, что со мной случалось
09:10 Победа Маррея и поражение Надаля — в обзоре матчей четвёртого круга Уимблдона
09:07 Победы Халеп, Конты, Мугурусы и В. Уильямс — в обзоре матчей Уимблдона
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