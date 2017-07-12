Сюжет о топ-5 любимчиков публики на Уимблдоне

Eurosport представил репортаж о пяти любимчиках публики на Уимблдоне. Авторы сюжета на пятое место в этом рейтинге определили британца Маркуса Уиллиса, четвёртым стал испанец Рафаэль Надаль, а замкнула тройку лидеров россиянка Мария Шарапова.

Вторым по популярности среди болельщиков третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема» был назван местный теннисист Энди Маррей, а возглавил рейтинг любимчиков публики россиянин Марат Сафин.

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Кроме того, в рубрике Eurosport «тренер по теннису» рассказывает об игре Рафаэля Надаля.

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