Конта: мы играли с Уильямс ранее, так что я знаю, с какими проблемами столкнусь

Британка Йоханна Конта (6) поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале уроженка Сиднея добыла волевую победу над румынкой Симоной Халеп (2) со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4. За выход в финал соревнований Конта поспорит с американкой Винус Уильямс (10).

«Это что-то особенное — выйти в полуфинал домашнего „Шлема“ перед родными болельщиками, да ещё и сделать это на Центральном корте. Мы обе показали сегодня высочайший уровень тенниса и провели потрясающий матч. Мне очень повезло, что я была участницей такого поединка.

Это будет мой второй полуфинал на турнирах „Большого шлема“, но нервы, волнение и эмоции, которые сопутствуют большим матчам, необязательно должны возникать только на ТБШ. У меня были волнительные и важные моменты и на других турнирах. Постараюсь использовать весь свой опыт в матче с Винус. Мы уже встречались с ней ранее, так что я знаю, с какими проблемами столкнусь», — приводит слова Конты официальный сайт WTA.