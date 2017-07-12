Халеп: стать первой ракеткой — одна из моих целей, но я сильно не расстраиваюсь

Румынка Симона Халеп (2) прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче Уимблдона с британкой Йоханной Контой (6) со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6. Эта неудача лишила 26-летнюю уроженку Констанцы, занимающую второе место в рейтинге WТА, шанса возглавить женскую табель о рангах. Первой ракеткой мира 17 июля станет чешка Каролина Плишкова.

«Приятно находиться в топ-10 так долго. Я очень довольна проделанной работой. Конечно, одна из моих целей — стать «номером один». У меня был шанс сделать это здесь, я была близка к этому. Но это не расстраивает меня слишком сильно, поскольку впереди ещё много лет карьеры. Вероятно, у меня будут ещё шансы. Я близка к цели, так что нужно продолжать работать.

Плишкова заслужила это. У неё лучшая подача в туре после Серены. В этом году она играла отлично», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.