Поражение Кузнецовой, победы В. Уильямс и Конты — в обзоре 1/4 финала Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (7) не смогла пробиться в полуфинал Уимблдона, проиграв представительнице Испании Гарбинье Мугурусе (14) со счётом 3:6, 4:6.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Американка Винус Уильямс (10) в четвертьфинале Уимблдона переиграла латвийку Елену Остапенко (13) со счётом 6:3, 7:5.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Британка Йоханна Конта (6) в четвертьфинале Уимблдона оказалась сильнее румынки Симоны Халеп (2) со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Подарок для Плишковой. Конта не позволила Халеп стать первой ракеткой мира
Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира после поражения Халеп от Конты в четвертьфинале Уимблдона. Кузнецова также вылетела из турнира.