В. Уильямс: мне нравится то, что я всё ещё могу прибавлять

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после победы в четвертьфинале Уимблдона над представительницей Латвии Еленой Остапенко со счётом 6:3, 7:5.

«Елена провела прекрасный матч. Она отлично сражалась и оставалась в игре. У неё был прекрасный настрой. Она многое делала правильно и оказывала упорное сопротивление. Именно в такой ситуации у тебя есть возможность взять сет или выиграть матч. Она делала правильные вещи на корте.

Мне нравится вызов, нравится давление. Справиться с этим не всегда легко, но давление ощущается постоянно. Только ты сама можешь найти ответ на это. Мне нравится то, что я всё ещё могу прибавлять. Ты должна становиться сильнее. Мне это нравится. Конкуренция вынуждает тебя расти. Если ты хочешь оставаться конкурентоспособной, то должна играть всё лучше.

Отец и Серена здесь со мной, это точно. Я ощущаю их присутствие, несмотря на то что физически их тут нет. Это я знаю точно. Она сражаются вместе со мной", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.