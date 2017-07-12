Остапенко: кажется, с каждым матчем на Уимблдоне Винус играет всё лучше

Представительница Латвии Елена Остапенко поделилась впечатлениями после поражения от американки Винус Уильямс в четвертьфинале Уимблдона со счётом 3:6, 5:7.

“Пожалуй, я была ещё очень маленькой, когда Винус выигрывала большинство своих титулов на турнирах «Большого шлема». Но она великолепная теннисистка. Конечно, сегодня я хотела сыграть как можно лучше. Однако, думаю, Винус действовала просто прекрасно. Я видела её первые матчи здесь. Кажется, с каждым матчем она играет всё лучше. Сегодня она особенно здорово подавала”, — цитирует Остапенко официальный сайт тура.