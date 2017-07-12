Раонич: я извлёк немало уроков из матча с Федерером в полуфинале Уимблдона

Канадец Милош Раонич в преддверии матча со швейцарцем Роджером Федерером на Уимблдоне-2017 вспомнил о важности победы над уроженцем Базеля в полуфинале этого турнира в прошлом году со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 7:5, 6:3.

«Матч с Федерером на Уимблдоне стал одной из тех игр, в которых я больше всего продемонстрировал характер и настрой на борьбу. Это и сказалось на результате. Я извлёк немало уроков из той встречи.

В этом году я делаю то же самое, что в прошлом. Амбиции и цели немного другие, потому что хочется сделать на один шаг больше, но весь процесс остаётся тем же. Ты просто стараешься подготовиться как можно лучше, быть свежим и выкладываться по максимуму», — рассказал Раонич в интервью официальному сайту ATP.