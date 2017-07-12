Рыбарикова: Мугуруса будет фаворитом в нашем матче

Словачка Магдалена Рыбарикова поделилась эмоциями после победы над американкой Коко Вандевеге в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 6:3 и оценила свою следующую соперницу — испанку Гарбинье Мугурусу.

«Конечно, я с детства мечтал быть в полуфинале Уимблдона. Думаю, все игроки о таком мечтают. Перед игрой я говорила себе: «Здорово, что я дошла до четвертьфинала, нужно расслабиться и просто играть в свой теннис. Посмотрим, что из этого получится». Даже когда у меня были матчболы, я продолжала думать так же — важно оставаться расслабленной. Я не так сильно нервничала. Это удивительно, так как раньше я представляла себе, что буду очень переживать в такой ситуации. Я не нервничала, наверное, поэтому и смогла победить.

Гарбинье — прекрасная теннисистка. Она будет фаворитом в нашем матче. Я постараюсь насладиться игрой. Мы встречались несколько лет назад на траве, и я победила, но полуфинал Уимблдона — это другая история. Я видела её игру сегодня. Она действовала отлично, очень агрессивно. Её игра меня впечатлила. Сейчас всё словно во сне для меня», — цитирует Рыбарикову официальный сайт тура.