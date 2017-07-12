Лендл: видно, что Маррей выполняет удары всё чище и постепенно находит свой ритм

Тренер первой ракетки мира британца Энди Маррея Иван Лендл оценил состояние подопечного перед четвертьфинальным матчем Уимблдона с американцем Сэмом Куэрри. Перед турниром уроженец Данблейна испытывал проблемы с бедром.

«Я делаю то, что могу, и не переживаю о состоянии Энди, это бессмысленно. Он выглядит не так уж плохо, правда? Это Энди, все от него этого ждут. Именно так люди и выигрывают турниры — они сражаются. Ничего так просто не бывает. Тебе не всегда удаётся показывать свой лучший теннис, важно и уметь бороться.

Я бы хотел, чтобы Энди провёл больше матчей перед Уимблдоном, но уже здесь он сыграл несколько поединков. Видно, что Энди выполняет удары всё чище и постепенно находит свой ритм», — цитирует Лендла Daily Mail.