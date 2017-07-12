В 15:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный поединок Уимблдона, в котором сыграют первая ракетка мира британец Энди Маррей (1) и представитель США Сэм Куэрри (24). По личным встречам впереди уроженец Данблейна — 7-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Куэрри на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в финал Уимблдона поспорит либо с представителем Люксембурга Жилем Мюллером (16), либо с хорватом Марином Чиличем (7).