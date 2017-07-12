А. Зверев: опыт Беккера может помочь мне, но он пока не является моим тренером

Немец Александр Зверев признался, что находится в постоянном контакте с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом Борисом Беккером, однако уточнил, что в ближайшее время Беккер не станет его тренером.

«Я уже давно общаюсь с Борисом. Его опыт и знания могут помочь мне. Но пока он не является моим тренером.

Конечно, мне было приятно дойти до четвёртого круга Уимблдона, но это не та цель, которую стоит ставить перед собой. Я хочу демонстрировать хороший теннис и проходить дальше», — цитирует Зверева Die Welt.