В 14:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Уимблдона в женском парном разряде, в котором австралийки Эшли Барти и Кейси Деллакуа (8) сыграют с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной (2).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Барти/Деллакуа — Макарова/Веснина на Уимблдоне.

Победительницы этого противостояния за выход в финал Уимблдона поспорят либо с парой Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия, 12), либо с дуэтом Чань Юнжань (Китайский Тайбэй) / Мартина Хингис (Швейцария, 3).