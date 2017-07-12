В 17:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный поединок Уимблдона, в котором сыграют представитель Канады Милош Раонич (6) и швейцарец Роджер Федерер (3). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 9-3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Раонич — Федерер на Уимблдоне.

Победитель этого противостояния за выход в финал Уимблдона поспорит либо с представителем Чехии Томашем Бердыхом (11), либо с сербом Новаком Джоковичем (2).