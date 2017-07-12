Грожан: вы бы удивились, как много Кирьос знает

Экс-четвёртая ракетка мира француз Себастьян Грожан, тренирующий австралийца Ника Кирьоса, сообщил, что его подопечный готов упорно трудиться, чтобы достичь прогресса в своей игре. Уроженец Канберры снялся с матча с французом Пьером-Югом Эрбером в первом круге Уимблдона при счёте 3:6, 4:6.

«Ник понимает, что от него многого ждут. Он умный парень, который любит теннис. Вы бы удивились, как много он знает. Ему нравится весело проводить время, играть и работать над собой. Он хороший парень. Он настроен на то, чтобы слушать и трудиться», — цитирует Грожана Tennis World USA.