В 17:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный поединок Уимблдона, в котором сыграют представитель Чехии Томаш Бердых (11) и серб Новак Джокович (2). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 25-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Бердых — Джокович на Уимблдоне.

Победитель этого противостояния за выход в финал Уимблдона поспорит либо с представителем Канады Милошем Раоничем (6), либо со швейцарцем Роджером Федерером (3).