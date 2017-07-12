Надаль с Джоковичем проведут матч в Астане в конце сентября

Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович проведут теннисный матч в Астане в конце сентября на арене «Барыс», сообщил вице-президент Континентальной хоккейной лиги Георгий Кобылянский.



«В последний момент при составлении календаря возник матч в Астане Надаль – Джокович. Мы не могли им отказать и сделали для них окно в календаре 28-29 сентября», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

На Уимблдоне Надаль четвёртом круге проиграл представителю Люксембурга Жилю Мюллеру, а Джокович 12 июля в четвертьфинале сыграет с чехом Томашем Бердыхом.

