Российская теннисистка Софья Лансере вышла в третий круг юниорского Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (9) со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Софья совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона Лансере поспорит с победительницей противостояния Кэйти Суон (Великобритания) — Уитни Осуйве (США, 2).