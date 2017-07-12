В 18:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга Уимблдона в миксте, в котором новозеландец Майкл Винус и чешка Барбора Крейчикова (15) сыграют с россиянкой Еленой Весниной и бразильцем Бруно Суаресом (2).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Винус/Крейчикова — Веснина/Суарес на Уимблдоне.

Победители этого противостояния за выход в полуфинал Уимблдона поспорят либо с парой Андре Бегеманн (Германия) / Николь Меликар (США), либо с дуэтом Даниэль Нестор (Канада) / Андрея Клепач (Словения, 11).