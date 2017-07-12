Куэрри: я немного шокирован, но это то, о чём я всегда мечтал

Американец Сэм Куэрри (24), который впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», обыграв в пяти сетах четвертьфинального матча на Уимблдоне первую ракетку мира британца Энди Маррея, шокирован своим достижением. За 12 лет участия в турнирах «Большого шлема» Куэрри ранее лишь однажды добирался до четвертьфинала – на Уимблдоне-2016.

«Я немного шокирован до сих пор. Я начал не слишком здорово, но продолжал бороться. А после четвёртого сета всё пошло удачно для меня. Полуфинал „Большого шлема“ — это то, о чём я всегда мечтал. А то, что это произошло на Уимблдоне, делает это событие ещё более особенным», — сказал Куэрри после матча.