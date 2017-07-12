Маррей: терять статус первой ракетки не страшно, у всего есть свой конец

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей прокомментировал свой вылет в четвертьфинале Уимблдонского турнира. Он проиграл американцу Сэму Куэрри со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6.



«Не особо переживаю по поводу того, что могу потерять статус первой ракетки мира. Рано или поздно это должно было произойти. Вряд ли кому-то когда-либо удавалось провести всю карьеру на первой строчке. У всего есть свой конец. В этом году я играл недостаточно хорошо для того, чтобы застолбить за собой первую строчку надолго. Если это не случится к концу Уимблдона, то произойдёт к концу US Open. Не страшно. Конечно, лучше быть первой ракеткой, чем второй, третьей или четвёртой. Сейчас я отступаю и буду пытаться найти способ вернуть утраченное. Надеюсь, мне это удастся.



Меня беспокоило повреждение бедра на протяжении всего Уимблдона, но я прикладывал максимум усилий, чтобы пройти как можно дальше. И я горжусь проделанной работой. Но, конечно, было неприятно проигрывать в четвертьфинале. Обидно, что так всё закончилось. Сэм прекрасно подавал. В конце четвёртого сета и в пятом его первая подача была практически безупречна. Было тяжело справляться с его мощными ударами, а моим подачам не хватало силы.

Ближайшее время проведу с семьёй, а завтра — вновь за работу. Мы с командой обсудим дальнейшие планы. Не знаю, возьму ли паузу. Если мы решим, что пауза в несколько недель пойдёт мне на пользу, — что ж, так тому и быть. Но пока рано о чём-то говорить», — сказал Маррей после матча.