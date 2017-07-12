Веснина и Суарес вышли в четвертьфинал Уимблдона в миксте

Российская теннисистка Елена Веснина и бразилец Бруно Суарес, получившие от организаторов второй номер посева, вышли в четвертьфинал Уимблдонского турнира в миксте, обыграв 15-ю смешанную пару турнира в составе Майкла Винуса из Новой Зеландии и чешки Барборы Крейчиковой со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 46 минут. Веснина и Суарес пять раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали пять из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Винуса и Крейчиковой шесть эйсов, семь ошибок на подаче и два брейка.

За выход в полуфинал Веснина и Суарес сыграют с американкой Николь Меликар и немцем Андре Бегеманном.