Макарова и Мирный не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдона в миксте

Российская теннисистка Екатерина Макарова и белорус Максим Мирный, получившее от организаторов 12-й номер посева, не смогли выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира в миксте, в трёх сетах уступив обладателям «уайлд-кард», британцам Джоселин Рэй и Кеннету Скупски со счётом 7:5, 4:6, 7:9. Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Макарова и Мирный три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три из десяти брейк-пойнтов. На счету британцев семь эйсов, шесть ошибок на подаче и четыре брейка.

За выход в полуфинал Рэй и Скупски сыграют с первой парой соревнований швейцаркой Мартиной Хингис и британцем Джейми Марреем.