Бердых: надеюсь, с третьей попытки в 2017 году мне повезёт в матче с Федерером

Чешский теннисист Томаш Бердых прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона на отказе из-за травмы серба Новака Джоковича. За выход в финал Бердыху предстоит сыграть со швейцарцем Роджером Федерером.

“Это награда. Вот почему я каждый день выхожу на корт, зачем я тренируюсь, почему я делаю всё то, что должен для моей карьеры и для моих результатов. Я не мог бы быть в лучшей ситуации перед матчем в пятницу.

Федерер? Я думаю, что он величайший из всех. Это большой вызов — получить возможность сыграть с ним. Наверное, я никогда не видел, чтобы он играл в лучший теннис, чем в нашем с ним матче в Австралии в этом году, затем в Майами у меня был матчбол, и я чуть не обыграл его. Надеюсь, с третьей попытки мне повезёт», — приводит слова Бердыха официальный сайт АТР.

Счёт в личном противостоянии Федерера и Бердыха 18-6 в пользу швейцарца. Последняя на данный момент победа чеха датирована 2013 годом. Оба матча в 2017 году завершились в пользу Федерера.