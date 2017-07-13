Федерер: уверенность — это большое дело

После того, как сразу три фаворита: Рафаэль Надаль, Энди Маррей и Новак Джокович – не сумели выйти в полуфинал Уимблдона, Роджер Федерер стал главным претендентом на титул в мужском турнире. Швейцарец прокомментировал победу над канадцем Милошем Раоничем и выход в полуфинал соревнований.

“Я играл очень хорошо. Я отдохнул. Я свеж и уверен в себе. Так и происходят важные события. Уверенность — это большое дело.

Конечно, я удивлен, что Маррей и Джокович уже завершили выступление, а также и Надаль. Но другие играют хорошо. На травяных кортах сезон невелик. Конечно, я желаю им всего наилучшего, чтобы они снова вернулись сильными», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.