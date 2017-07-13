Чилич: после проигранного четвёртого сета я перенастроился

Хорватский теннисист Марин Чилич (7) впервые вышел в полуфинал Уимблдона, в пяти сетах обыграв Жиля Мюллера из Люксембурга (16) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1.

“Когда я выиграл второй сет, я почувствовал, что стал играть немного лучше. Я начал доминировать даже на подачах Жиля. После проигранного четвёртого сета я внутренне перенастроился. В игре я не собирался ничего менять, так как показывал неплохой теннис и продолжил играть в том же ключе», — приводит слова Чилича пресс-служба АТР.

За выход в финал Чилич сыграет с американцем Сэмом Куэрри (24).