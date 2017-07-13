Раонич: можно понимать, как обыграть Федерера, но сложно это сделать

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в матче 1/4 финала Уимблдона. Федерер выиграл со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4).

«Как обыграть Роджера? Сложный вопрос. Думаю, можно понимать, что нужно делать на корте, — куда сложнее исполнить задуманное.

Я сделал всё что мог. Старался. Федереру многое прекрасно удавалось", — цитирует Раонича The Globe and Mail.

За выход в финал Уимблдонского турнира Федерер сыграет с 11-й ракеткой соревнований — чехом Томашем Бердыхом.