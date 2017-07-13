Куэрри: сделав обратный брейк во втором сете, я успокоился

Американец Сэм Куэрри поделился эмоциями после победы над первой ракеткой мира британцем Энди Марреем в четвертьфинале Уимблдона со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.

«Это большое событие. Я впервые вышел в полуфинал. Обыграть Энди на Уимблдоне — это нечто особенное. Это был просто невероятный матч. Сейчас я по-настоящему счастлив.

Когда мы вышли на корт, я немного нервничал. Я действовал нестабильно в первом гейме на своей подаче. Но когда мне удалось сделать обратный брейк во втором сете, я сделал глубокий вдох и успокоился. По ходу встречи я чувствовал себя всё увереннее и комфортнее», — приводит слова Куэрри официальный сайт тура.