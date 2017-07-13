Федерер: считаюсь я фаворитом или нет, для меня это не имеет значения

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший в своём 100-м матче на Уимблдоне канадца Милоша Раонича со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4), оценил свои действия на корте. За выход в финал уроженец Базеля поспорит с представителем Чехии Томашем Бердыхом.

«Я отлично всё видел на корте, это помогло мне здорово действовать на приёме. Я чувствовал, что имею преимущество в игре на задней линии. Не могу сказать, что в прошлом году всё было именно так. Сейчас же я мог играть спокойно.

Считаюсь я фаворитом или нет, для меня это не имеет никакого значения. У других парней очень мощные удары. Они выше и сильнее меня. Мне нужно будет стараться действовать иначе, используя резаные удары и вращение. Также важно будет играть стабильно.

Удивлён ли я тому, как играю сейчас? Немного. Я решил пропустить остаток грунтового сезона, чтобы лучше чувствовать себя потом, и на второй неделе на Уимблдоне я чувствую себя суперзаряженным. Думаю, всё идёт хорошо", — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.