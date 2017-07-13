Раонич: больше всего меня поразила психологическая устойчивость Федерера

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал своё поражение от швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона со счётом 4:6, 2:6, 6:7 (4:7).

«Роджер отлично двигается. Больше всего за годы выступления в туре меня поразила его психологическая устойчивость в решающие моменты. Он на протяжении всей встречи действовал очень уверенно, не давая мне особых шансов», — приводит слова Раонича официальный сайт турнира.

За выход в финал Уимблдона уроженец Базеля поспорит с представителем Чехии Томашем Бердыхом.