Сегодня,13 июля, в 15:00 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют испанка Гарбинье Мугуруса (14) и представительница Словакии Магдалена Рыбарикова. Ранее соперницы встречались четыре раза. Гарбинье обыграла Магдалену на Australian Open (2013) и в Индиан-Уэллсе (2013), а уступила в квалификации турнира в Париже (2013) и на соревнованиях в Бирмингеме (2015).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Рыбарикова на Уимблдоне.

Победительница этого матча в финале Уимблдона сыграет либо с американкой Винус Уильямс (10), либо с британкой Йоханной Контой (6).