Квитова получила «уайлд-кард» на турнир в Бостаде

Организаторы турнира в Бостаде (Швеция) объявили о предоставлении «уайлд-кард» двукратной победительнице Уимблдона чешской теннисистке Петре Квитовой, сообщает официальный «твиттер» соревнований. Турнир пройдёт 23-30 июля.

Уроженка Биловца в декабре 2016 года получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос»—2017, где уступила во втором круге. На Уимблдоне-2017 Квитова также дошла до второго круга.