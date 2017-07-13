Сегодня, 13 июля, в 16:30 по московскому времени начнётся полуфинальный поединок Уимблдона, в котором сыграют американка Винус Уильямс (10) и представительница Великобритании Йоханна Конта (6). По личным встречам впереди 26-летняя уроженка Сиднея — 3-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Конта на Уимблдоне.

Победительница этого матча в финале Уимблдона сыграет либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (14), либо с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.