Джуди Маррей похвалила Энди за ответ об игроках из США на пресс-конференции

Мать британского теннисиста Энди Маррея Джуди Маррей похвалила сына за ответ на пресс-конференции после поражения от американца Сэма Куэрри в четвертьфинале Уимблдона. Журналист задал вопрос: «Энди, Сэм стал первым представителем США, который вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» с 2009 года...» Маррей прервал его и уточнил: «Первым мужчиной-теннисистом».

Видео ответа Маррея доступно в «твиттере» Джуди.

Дело в том, что с 2009 года пять американок доходили до данной стадии соревнований «Большого шлема»: Серена и Винус Уильямс, Коко Вандевеге, Слоан Стивенс и Мэдисон Кис.

Джуди Маррей в своём «твиттере» также дала ссылку на этот фрагмент диалога и подписала: «Это мой мальчик».