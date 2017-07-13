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Кузнецова посоревновалась с болельщицей в знании истории Уимблдона

13 июля 2017, четверг. 14:49. Теннис

Российская теннисистка Светлана Кузнецова приняла участие в конкурсе Eurosport, в рамках которого ей нужно было ответить на пять вопросов об истории Уимблдона. Соперницей уроженки Санкт-Петербурга стала одна из болельщиц.

В частности, Светлана правильно ответила на вопрос о том, кто из мужчин чаще всех побеждал на Уимблдоне.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кузнецова не смогла пробиться в полуфинал Уимблдона-2017, в двух партиях проиграв представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 3:6, 4:6.

Источник: Eurosport.ru Сообщить об ошибке
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Теги
Светлана Кузнецова Уимблдон
Новости. Теннис
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