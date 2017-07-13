Комментаторы Eurosport составили пятёрку завидных холостяков тура

Комментаторы Eurosport Владас Ташев и Анна Чакветадзе составили подборку из пяти главных холостяков тура. На пятой позиции располагается француз Гаэль Монфис. На четвёртой строчке находится представитель Австрии Доминик Тим.

Австралийский теннисист Ник Кирьос, встречающийся с Айлой Томлянович, занял третью позицию. На вторую строчку Ташев и Чакветадзе определили братьев Зверевых — Александра и Мишу. Первое место в списке завидных холостяков тура занял испанец Рафаэль Надаль.

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