В 16:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Уимблдона в миксте, в котором немец Андре Бегеманн и американка Николь Меликар сыграют с россиянкой Еленой Весниной и бразильцем Бруно Суаресом (2).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Бегеманн/Меликар — Веснина/Суарес на Уимблдоне.

Победители этого противостояния за выход в финал Уимблдона поспорят либо с парой Габриэла Дабровски (Канада) / Йохан Бопанна (Индия, 10), либо с дуэтом Хенри Континен (Финляндия) / Хитер Уотсон (Великобритания).