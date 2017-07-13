Захаров вышел в четвертьфинал юниорского Уимблдона в парном разряде

Россиянин Алексей Захаров и представитель Чехии Онджей Штылер вышли в четвертьфинал юниорского Уимблдона в парном разряде. Во втором круге они в двух партиях обыграли представителя Ирландии Саймона Карра и американца Александра Ротсаэрта со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 46 минут.

За выход в полуфинал юниорского Уимблдона-2017 Захаров и Штылер поспорят с победителями противостояния Юрий Родионов (Австрия) / Михаэль Врбенски (Чехия, 3) — Васил Кирков (США) / Данни Томас (США).