Мугуруса разгромила Рыбарикову в полуфинале Уимблдона

Испанка Гарбинье Мугуруса (14) вышла в финал Уимблдона, отдав всего два гейма представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой — 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Уроженка Каракаса трижды подала навылет, активно выиграла 22 очка и совершила 11 невынужденных ошибок. На счету Магдалены 3 эйса, 8 виннеров и 11 неточностей.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Рыбарикова на Уимблдоне.

В финале Мугуруса сыграет либо с американкой Винус Уильямс (10), либо с британкой Йоханной Контой (6).