Дж. Макинрой: Рыбарикова не смогла забыть, что является 84-й ракеткой мира

Экс-первая ракетка мира, семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал победу испанки Гарбинье Мугурусы над словачкой Магдаленой Рыбариковой со счётом 6:1, 6:1 в полуфинале Уимблдона.

«Немного обидно, потому что для Рыбариковой это был шанс всей жизни, но она так и не смогла абстрагироваться от того, что является 84-й ракеткой мира. Именно поэтому борьбы в полуфинале не получилось», — приводит слова Макинроя BBC.

За титул Мугуруса поспорит либо с американкой Винус Уильямс (10), либо с британкой Йоханной Контой (6).