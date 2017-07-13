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Кубот и Мело стали финалистами Уимблдона в парном разряде

13 июля 2017, четверг. 19:05. Теннис

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (4) в полуфинале парного разряда Уимблдона победили лидеров посева финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса (1) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, 4:6, 9:7. Продолжительность встречи составила 3 часа 32 минуты. Победители реализовали 5 брейк-пойнтов из 10, проиграв 2 гейма на своей подаче.

За титул Кубот и Мело поспорят либо с хорватами Николой Мектичем и Франко Шкугором, либо с австрийцем Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем (16). На данный момент и Кубот, и Мело имеют в активе по одному титулу на турнирах «Большого шлема».

Уимблдон — парный разряд (м) 2017. 1/2 финала
13 июля 2017 года, четверг. 15:10 МСК
Хенри
Континен
Джон
Пирс
Лукаш
Кубот
Марсело
Мело
3:6 7:6 2:6 6:4 7:9
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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