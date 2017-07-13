Кубот и Мело стали финалистами Уимблдона в парном разряде

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (4) в полуфинале парного разряда Уимблдона победили лидеров посева финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса (1) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:2, 4:6, 9:7. Продолжительность встречи составила 3 часа 32 минуты. Победители реализовали 5 брейк-пойнтов из 10, проиграв 2 гейма на своей подаче.

За титул Кубот и Мело поспорят либо с хорватами Николой Мектичем и Франко Шкугором, либо с австрийцем Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем (16). На данный момент и Кубот, и Мело имеют в активе по одному титулу на турнирах «Большого шлема».