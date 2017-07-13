Аншба и Рыбакина не вышли в четвертьфинал юниорского Уимблдона в паре

Россиянка Амина Аншба и Елена Рыбакина (7) во втором круге парного разряда юниорского Уимблдона уступили мексиканке Марии-Хосе Портильо-Рамирес и американке Софии Сьюинг со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Россиянки проиграли 3 гейма на своей подаче, реализовав 1 брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал Портильо-Рамирес и Сьюинг поспорят либо с американками Тэйлор Джонсон и Клэр Лю (2), либо с индианкой Зиил Десаи и швейцаркой Лулу Сан.

В одиночном разряде среди россиянок до полуфинала дошла Софья Лансере.