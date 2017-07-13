Рыбарикова: я бы больше расстроилась, проиграй 6:8 в третьем сете

Словачка Магдалена Рыбарикова, уступившая в полуфинале Уимблдона испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 1:6, 1:6, прокомментировала своё поражение.

«Если бы перед турниром мне кто-то сказал, что я дойду до финала Уимблдона и проиграю со счётом 1:6, 1:6, то я бы не задумываясь согласилась. Конечно, полуфинал прошёл очень быстро, поэтому я разочарована. Но это по-прежнему отличный турнир для меня. Думаю, я бы гораздо больше расстроилась, проиграй со счётом 6:8 в третьем сете. Я бы хотела сыграть лучше для публики, но Гарбинье играла здорово и одержала заслуженную победу», — приводит слова Рыбариковой официальный сайт WТА.