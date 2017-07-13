Веснина и Суарес вышли в полуфинал Уимблдона в миксте

Россиянка Елена Веснина и бразилец Бруно Суарес (2) в четвертьфинале Уимблдона в миксте переиграли американку Николь Меликар и немца Андре Бегеманна со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. 30-летняя уроженка Львова и её южноамериканский партнёр реализовали 3 брейк-пойнта из 9, проиграв 1 гейм на своей подаче.

За выход в финал Веснина и Суарес поспорят либо с канадкой Габриэлой Дабровски и индийцем Роханом Бопанной (10), либо с британкой Хитер Уотсон и финном Хенри Континеном.