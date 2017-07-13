Марах и Павич за 4,5 часа вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич в полуфинале мужского парного разряда Уимблдона переиграли хорватов Николу Мектича и Франко Шкугора со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:4), 3:6, 17:15. В общей сложности встреча продолжалась 4 часа 34 минуты.

За титул 36-летний Марах и 24-летний Павич поспорят с поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело. Оливер впервые в карьере сыграет в финале турнира серии «Большого шлема» в парном разряде, как и его партнёр, который никогда ранее не доходил дальше третьего круга Grand Slam.