С. Уильямс: в любой другой ситуации не смогла бы смотреть Уимблдон

Американка Серена Уильямс рассказала, как проходит её беременность, а также поздравила свою старшую сестру Винус с успешным выступлением на Уимблдоне.



«Я не жалею, что пропускаю Уимблдон. В любой другой ситуации я бы очень расстроилась и не смогла бы смотреть матчи, но в этом году я уже через несколько дней избавилась от чувства, что могла бы и сама играть там.



Я горжусь Винус! Она здорово выступает и очень радует меня своими победами. Я думаю, что из неё выйдет прекрасная тётя. Она с нетерпением ждёт рождения моего ребёнка. Это очень трогательно и смешно. Она хочет, чтобы ребёнок оставался ночевать у неё дома, и постоянно спрашивает: «Что мне купить? Кроватку? А ещё что?». А я ей отвечаю, что сама не знаю», — приводит слова Уильямс-младшей USA Today.