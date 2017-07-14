Рыбарикова: мой тяжёлый день скрасил Федерер

Теннисистка из Словакии Магдалена Рыбарикова после поражения в полуфинальном маче Уимблдона с испанкой Гарбинье Мугурусой счётом 1:6, 1:6 сделала совместное фото с Роджером Федерером и отметила, что швейцарец скрасил её день.

«Это тяжёлый день для меня. Старалась сыграть как можно лучше, но ничего не получалось. Гарбинье сыграла потрясающе, я её поздравляю и желаю удачи в финале. А мой день немного скрасил Роджер Федерер. Спасибо всем за вашу огромную поддержку, я очень её ценю. Полуфинал — это отлично», — написала Рыбарикова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Рыбариковой в «Инстаграме».